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Федерація футболу Іспанії визначилась із місцем проведенням Суперкубка країни на найближчі три роки – несподіваний вибір

18:56 188 Читать на русском
Федерація футболу Іспанії визначилась із місцем проведенням Суперкубка країни на найближчі три роки – несподіваний вибір
Суперкубок Іспанії / MSN

Суперкубок Іспанії протягом найближчих трьох років проводитиметься за межами Європи.

Матчі за Суперкубок Іспанії протягом наступних трьох років будуть проводитися в Саудівській Аравії, повідомляє прес-служба Королівської іспанської футбольної федерації.

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Перший турнір пройде з 8 по 12 січня в Джидді на Спортивний комплекс імені короля Абдулли, що вміщає 62 тисячі глядачів. Барселона, Реал, Атлетіко і Валенсія почнуть турнір з півфінального раунду.

Зазначимо, що в Іспанії розкритикували рішення проводити турнір в Саудівській Аравії, так як ця держава обмежує жінок в праві відвідування стадіонів. Організатори Суперкубка Іспанії заручилися гарантією місцевої влади про те, що на матчах в січні не буде проблем з доступом жінок на арену.

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Суперкубок Іспанії Саудівська Аравія Саудівська Аравія Іспанія
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