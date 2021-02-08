"Если бы Шахтер заработал какую-то солидную сумму на этом трансфере, то, наверное, что было бы выгодно. Игрок украинского клуба, который переходит в такой чемпионат, как Серия А, то я думаю, что это, прежде всего, имидж и реклама. Хотя Шахтер и так все знают.

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Мне вот понравилось то, что Витя, не подписывая новый контракт с Шахтером, отработал свой действующий. То есть, не было такого каменного века, что игрок не захочет подписывать контракт за полгода до его завершения и футболиста отправляют в дубль. Это действительно каменный век и так делать непрофессионально. Это только затемняет герб клуба, в котором игрок играет. А так Виктор отработал контракт до конца, отдался полностью команде, сделал все, что было в его силах. Интересно сейчас будет посмотреть на него в Аталанте. Также мне кажется, что это и плюс для сборной Украины.

Заиграет ли Коваленко в Аталанте? Верю в это. Здесь только покажет время. Как он будет работать и относиться к этому. Поймет ли он сразу тот футбол, который предлагает Гасперини. Все зависит от него. Прежде всего, ему нужно выучить итальянский язык. От этого никуда не денешься, нужно садиться и учить. Там подход совсем другой. Если ты приходишь в Серию А, то ты должен владеть не только на английском языке, но и итальянским", – цитирует Федецкого Брутальный футбол.

Напомним, Аталанта заплатила Шахтеру за Коваленко 700 тысяч евро. Хавбек сборной Украины еще не дебютировал за новую команду.

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