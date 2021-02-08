"Якби Шахтар заробив якусь солідну суму на цьому трансфері, то, напевно, що було би вигідно. Гравець українського клубу, який переходить у такий чемпіонат, як Серія А, то я думаю, що це, насамперед, імідж і реклама. Хоча Шахтар і так усі знають.

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Мені ось сподобалось те, що Вітя, не підписуючи новий контракт із Шахтарем, відпрацював свій чинний. Тобто, не було такого кам’яного віку, що гравець не захоче підписувати контракт за півроку до його завершення і футболіста відправляють у дубль. Це дійсно кам’яний вік і так робити непрофесіонально. Це тільки затемнює герб клубу, в якому гравець грає. А так Віктор відпрацював контракт до кінця, віддався повністю команді, зробив усе, що було в його силах. Цікаво зараз буде подивитися на нього в Аталанті. Також мені здається, що це і плюс для збірної України.

Чи Коваленко заграє в Аталанті? Вірю в це. Тут тільки покаже час. Як він буде працювати та ставитися до цього. Чи він одразу зрозуміє той футбол, який пропонує Гасперіні. Все залежить від нього. Насамперед йому потрібно вивчити італійську мову. Від цього нікуди не дінешся, потрібно сідати і вчити. Бо там підхід зовсім інший. Якщо ти приходиш у Серію А, то ти повинен володіти не тільки англійською мовою, а й італійською", – цитує Федецького Брутальний футбол.

Нагадаємо, Аталанта заплатила Шахтарю за Коваленка 700 тисяч євро. Хавбек збірної України ще не дебютував за нову команду.

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