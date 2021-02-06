"Несколько лет назад Коваленко стоил 6-8 млн евро": Кривенцов имеет претензии к менеджменту Шахтера
Экс-хавбек Шахтера и сборной Украины Валерий Кривенцов считает, что "горняки" очень дешево продали украинского футболиста.
"Я очень рад за Витю, потому что он уже созрел для того, чтобы выйти на серьезный уровень. Думаю, этот новый этап в его карьере пойдет на пользу не только ему, но и сборной Украины.
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Коваленко – мобильный, может сыграть на нескольких позициях, хорошо оснащен технически, выносливый. Виктор обладает хорошим ударом. С тех моментов, которые полузащитник имеет по ходу матча, он практически всегда попадает в створ.
Почему Аталанта приобрела игрока за копейки? Не знаю нюансов, но мне кажется, это упущение менеджмента. Несколько лет назад Коваленко стоил шесть, и восемь миллионов евро...", – отметил Кривенцов в комментарии изданию Zbirna.com.
Напомним, Коваленко присоединился к Аталанте 1 февраля, подписав контракт до лета 2025 года. "Богиня" заплатила за украинского хавбека 700 тысяч евро. Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини накануне не включил Коваленко в заявку Аталанты на Лигу чемпионов. Дебютировать за новый клуб украинец может уже сьогодня – в матче 21-го тура Серии А бергамаски будут принимать Торино.
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