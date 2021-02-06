"Я очень рад за Витю, потому что он уже созрел для того, чтобы выйти на серьезный уровень. Думаю, этот новый этап в его карьере пойдет на пользу не только ему, но и сборной Украины.

"Коваленко выбрал нас, несмотря на интерес других команд": гендиректор Аталанты – о трансфере украинца

Коваленко – мобильный, может сыграть на нескольких позициях, хорошо оснащен технически, выносливый. Виктор обладает хорошим ударом. С тех моментов, которые полузащитник имеет по ходу матча, он практически всегда попадает в створ.

Почему Аталанта приобрела игрока за копейки? Не знаю нюансов, но мне кажется, это упущение менеджмента. Несколько лет назад Коваленко стоил шесть, и восемь миллионов евро...", – отметил Кривенцов в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, Коваленко присоединился к Аталанте 1 февраля, подписав контракт до лета 2025 года. "Богиня" заплатила за украинского хавбека 700 тысяч евро. Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини накануне не включил Коваленко в заявку Аталанты на Лигу чемпионов. Дебютировать за новый клуб украинец может уже сьогодня – в матче 21-го тура Серии А бергамаски будут принимать Торино.

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