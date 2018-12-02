Фавр установил уникальный рекорд для тренеров Боруссии Д

Боруссия Д одержала победу над Фрайбургом со счетом 2:0 в матче 13-го тура чемпионата Германии.

Таким образом, дортмундский клуб стартовал в сезоне с 13 матчей без поражений в Бундеслиге, одержав 10 побед и трижды сыграв вничью.

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Как сообщает Opta Sports, главный тренер Боруссии Люсьен Фавр стал первым наставником в истории "шмелей", которому удалось не проиграть ни разу в 13 первых турах национального первенства после своего назначения.

Сейчас Боруссия возглавляет таблицу Бундеслиги, имея в активе 33 очка. Преимущество над ближайшим преследователем составляет 7 очков.

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