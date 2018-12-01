Бавария победила Вердер, Штутгарт покинул зону вылета: 13-й тур Бундеслиги, матчи субботы

Первые субботние матчи 13-го тура завершились победами Боруссии над Фрайбургом, Баварии над Вердером, Штутгарта над Аугсбургом и Герты над Ганновером.

Чемпионат Германии 2018/2019, 13-й тур

Вердер – Бавария – 1:2

Голы: Осако, 33 – Гнабри, 20, 50

Боруссия Д – Фрайбург – 2:0

Гол: Ройс, 39 (пен), Алькасер, 90+1

Ганновер – Герта – 0:2

Голы: Торунаринья, 44, Ибишевич, 74

Штутгарт – Аугсбург – 1:0

Гол: Донис, 39

Бавария в наиболее статусном из четырёх первых субботних поединков откатала непростой выезд в Бремен. Начало тайма было явно за мюнхенцами, которые создали серию моментов и вышли вперёд уже на 20-й минуте – это Серж Гнабри со второй попытки пробил Иржи Павленку после передачи Йозуа Киммиха, хотя он, возможно, находился в офсайде. Вердер пошёл вперёд и на 33-й минуте смог отыграть этот мяч усилиями Юя Осако, который замкнул подачу Макса Крузе. Впрочем, на старте второго тайма Гнабри откликнулся на пас Мюллера и оформил дубль – 1:2. На 77-й минуте Вердер имел наилучшую возможность вырвать ничью, но Крузе запорол выход один на один. В конце концов, Баварии удалось удержать победу, поэтому Нико Ковач ещё потренирует "рекордмайстеров".

Боруссия в родных стенах провела не менее сложный поединок против Фрайбурга. В общем дортмундцы контролировали ход матча и давили на ворота соперника, однако забить долгое время не удавалось. Кроме того, повреждение получил Загаду, которого в первом тайме пришлось менять на Топрака. На 38-й минуте "пчёлы" таки смогли выйти вперёд: Хайнц сфолил в своей штрафной, арбитр назначил пенальти, а Ройс его реализовал. Второй гол хозяева забили только в конце второго тайма: Пако Алькасер на 90+1-й минуте завершил красивую комбинацию ударом в пустые ворота – 0:2.

В параллельных встречах Штутгарт одержал третью победу в сезоне, минимально одолев Аугсбург после красивой комбинации, которую точным ударом завершил Донис. Ганновер же на своём поле сгорел Герте, которая добыла три очка благодаря Торунаринье. Нигериец на 44-й минуте забил первый свой гол в сезоне (последний раз он забивал год назад и тоже Ганноверу), а на 74-й ассистировал Ибишевичу – 0:2.

Таким образом, Боруссия набрала 33 очка и продолжила возглавлять турнирную таблицу. Бавария идёт третьей и отстаёт на девять очков, а у Герты, которая поднялась на седьмое место, меньше ещё на четыре. Вердер опустился на одну позицию ниже, имея в активе 18 зачётных баллов, а Фрайбург остался на двенадцатой – в активе "чёрно-белых" всего 14 очков. У Аугсбурга на одно меньше, а Штутгарт набрал 11 очков и покинул зону вылета. Ганновер остаётся на предпоследнем месте с 9 очками.