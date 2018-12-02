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Фавр встановив унікальний рекорд для тренерів Борусії Д

00:45 49 Читать на русском
Фавр встановив унікальний рекорд для тренерів Борусії Д
Люсьєн Фавр / фото із соцмереж

Борусія здобула перемогу над Фрайбургом з рахунком 2:0 в матчі 13-го туру чемпіонату Німеччини.

Таким чином, дортмундський клуб стартував у сезоні з 13 матчів без поразок в Бундеслізі, здобувши 10 перемог і тричі зігравши внічию.

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Як повідомляє Opta Sports, головний тренер Борусії Люсьєн Фавр став першим наставником в історії "джмелів", якому вдалося не програти жодного разу в 13 перших турах національної першості після свого призначення.

Наразі Борусія очолює таблицю Бундесліги, маючи в активі 33 очки. Перевага над найближчим переслідувачем становить 7 очок.

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Німеччина13 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Фрайбург: Субота 01 грудня 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
2 : 0
Фрайбург
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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр Борусія Дортмунд - Фрайбург
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