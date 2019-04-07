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Фавр: Бавария, безусловно, заслужила такую победу

10:24 16 Читати українською
Фавр: Бавария, безусловно, заслужила такую победу
Люсьен Фавр / ФК Боруссия Д

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр прокомментировал позорное поражение от Баварии в центральном матче 28-го тура Бундеслиги.

10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Левандовски
41’ Хаби Мартинес
43’ Серж Гнабри
89’ Роберт Левандовски
 
10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Левандовски
41’ Хаби Мартинес
43’ Серж Гнабри
89’ Роберт Левандовски

Напомним, перед очным матчем Боруссия опережала Баварию на 2 очка, однако мюнхенцы в одном из решающих поединков в битве за титул разбили дортмундцев со счетом 5:0.

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"Эти 5:0 очень и очень сложно переварить. Но Бавария, безусловно, заслужила такую ​​победу. Нам преподали урок. Однако, мы могли открыть счет, и это, вероятно, должно было повлиять на ход матча. Затем Бавария доминировала в матче, демонстрировала высокий темп, они были лучше.

После 4:0 в конце первого тайма, конечно, очень трудно вернуться в игру", – цитирует Фавра официальный сайт Баварии.

До завершения чемпионата Германии осталось 6 туров.

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Бавария - Боруссия Дортмунд Бавария Бавария Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Люсьен Фавр Люсьен Фавр
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