Фавр: Бавария, безусловно, заслужила такую победу

Главный тренер Боруссии Д Люсьен Фавр прокомментировал позорное поражение от Баварии в центральном матче 28-го тура Бундеслиги.

Напомним, перед очным матчем Боруссия опережала Баварию на 2 очка, однако мюнхенцы в одном из решающих поединков в битве за титул разбили дортмундцев со счетом 5:0.

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"Эти 5:0 очень и очень сложно переварить. Но Бавария, безусловно, заслужила такую ​​победу. Нам преподали урок. Однако, мы могли открыть счет, и это, вероятно, должно было повлиять на ход матча. Затем Бавария доминировала в матче, демонстрировала высокий темп, они были лучше.

После 4:0 в конце первого тайма, конечно, очень трудно вернуться в игру", – цитирует Фавра официальный сайт Баварии.

До завершения чемпионата Германии осталось 6 туров.

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