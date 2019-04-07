Фавр: Баварія, безумовно, заслужила таку перемогу

Головний тренер Борусії Д Люсьєн Фавр прокоментував ганебну поразку від Баварії в центральному матчі 28-го туру Бундесліги.

Нагадаємо, перед очним матчем Борусія випереджала Баварію на 2 очки, проте мюнхенці в одному з вирішальних поєдинків у битві за титул розбили дортмундців з рахунком 5:0.

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"Ці 5:0 дуже і дуже складно переварити. Але Баварія, безумовно, заслужила таку перемогу. Нам дали урок. Проте, ми могли відкрити рахунок, і це, ймовірно, мало б вплинути на хід матчу. Потім Баварія домінувала в матчі, демонструвала високий темп, вони були кращими.

Після 4:0 в кінці першого тайму, звичайно, дуже важко повернутися в гру", – цитує Фавра офіційний сайт Баварії.

До завершення чемпіонату Німеччини залишилось 6 турів.

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