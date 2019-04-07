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Фавр: Баварія, безумовно, заслужила таку перемогу

10:24 74 Читать на русском
Фавр: Баварія, безумовно, заслужила таку перемогу
Люсьєн Фавр / ФК Борусія Д

Головний тренер Борусії Д Люсьєн Фавр прокоментував ганебну поразку від Баварії в центральному матчі 28-го туру Бундесліги.

10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі
41’ Хаві Мартінес
43’ Серж Гнабрі
89’ Роберт Лєвандовскі
 
10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Лєвандовскі
41’ Хаві Мартінес
43’ Серж Гнабрі
89’ Роберт Лєвандовскі

Нагадаємо, перед очним матчем Борусія випереджала Баварію на 2 очки, проте мюнхенці в одному з вирішальних поєдинків у битві за титул розбили дортмундців з рахунком 5:0.

Баварія – Борусія Д – 5:0 – відео голів та огляд матчу

"Ці 5:0 дуже і дуже складно переварити. Але Баварія, безумовно, заслужила таку перемогу. Нам дали урок. Проте, ми могли відкрити рахунок, і це, ймовірно, мало б вплинути на хід матчу. Потім Баварія домінувала в матчі, демонструвала високий темп, вони були кращими.

Після 4:0 в кінці першого тайму, звичайно, дуже важко повернутися в гру", – цитує Фавра офіційний сайт Баварії.

До завершення чемпіонату Німеччини залишилось 6 турів.

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Теги
Баварія - Борусія Дортмунд Баварія Баварія Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Люсьєн Фавр Люсьєн Фавр
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