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Бавария уничтожила Боруссию Д с неприличным счетом и вышла на первое место Бундеслиги

21:25 226 Читати українською
Бавария уничтожила Боруссию Д с неприличным счетом и вышла на первое место Бундеслиги
Бавария – Боруссия Д: результат и обзор матча

Мюнхенская Бавария разгромила дортмундскую Боруссию в 28 туре Бундеслиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Левандовски
41’ Хаби Мартинес
43’ Серж Гнабри
89’ Роберт Левандовски
 
10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Левандовски
41’ Хаби Мартинес
43’ Серж Гнабри
89’ Роберт Левандовски

В Бундеслиге давно не было такой ожесточенной борьбы за чемпионство. Бавария демонстрировала хорошие результаты после Нового года, но ошибка Мюнхена в предыдущем туре вернула на вершину турнирной таблицы Дортмунд – Боруссия имела 2 очка больше, однако не впечатляла в последние месяцы. 100-й в истории Бундеслиги Der Klassiker за 7 туров до конца первенства называли определяющим моментом немецкого сезона.

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Обе команды имели кадровые потери – больше от травм пострадала Боруссия, у которой выпал лучший бомбардир Пако Алькасер и некоторые фланговые исполнители. Тренеры выбрали на матч осторожные составы: Нико Ковач застраховал центр поля двумя опорниками Тьяго и Мартинесом и оставил в запасе Хамеса, а Люсьен Фавр на позиции десятки предпочел Дауда перед Гетце, выдвинув Ройса на острие.

Бавария с первых минут на правах хозяина завладела мячом и даже претендовала на пенальти, когда Диалло встретил Левандовски корпус в корпус после заброса из глубины. Боруссия ответила значительно острее – Ройс и Бруун Ларсен разогнали контратаку левым флангом, но Дауд нивелировал классный момент ударом в штангу. Как оказалось, этот шанс остался единственным для гостей до конца первого тайма.

На 10-й минуте активность Баварии принесла результат. Хуммельс выиграл верховую борьбу после подачи с углового от Алькантары и отправил мяч в сетку. Поведя в счете, хозяева не ослабили давление и продолжили доминировать. Очень быстро преимущество Баварии стало комфортным – Загаду ошибся в передаче, а Левандовски сыграл на перехвате, элегантно обыграл Бюрки на выходе и легко поразил ворота. Этот гол стал 200-м для поляка в Бундеслиге.

Боруссия никак не могла избавиться от стартового шока. Зато мюнхенцы продолжали солидно атаковать и опасно разыгрывать стандарты. Подачи Тьяго с угловых создали Дортмунду очень много проблем. Мюллер замкнул навес ударом в перекладину, а очередную попытку Хуммельса на линии парировал голкипер.

До перерыва "черно-желтые" так ничего и не противопоставили сопернику, а Бавария довела счет до разгромного. Хитрый розыгрыш штрафного от Тьяго и Мюллера – Бюрки спасает, но на добивании Мартинес прекрасно положил мяч точно в угол. Две минуты спустя счет вообще стал неприличным, когда Мюллер завершил быструю атаку забросом на Гнабри, а тот без всякого сопротивления с нескольких метров головой забил 4-й гол в ворота Боруссии.

Во втором тайме ничего не изменилось – Боруссия банально не могла перейти с мячом середину поля. Бавария контролировала ситуацию, мяч и все события на поле. Правда, сама уже не атаковала так вдохновенно. Матч потерял всякую интригу, замены Люсьена Фавра никак не помогли его команде. Дортмунд все равно больше времени проводил в защите, уступая в 4 мяча.

Левандовски имел еще три возможности оформить дубль – последнюю из таких реализовал. Киммих и Гнабри разорвали левый фланг "шмелей", а Роберт закатил мяч в пустые ворота. 5:0. Бавария разгромила главного соперника и вернулась на вершину турнирной таблицы – у мюнхенцев 64 очка. Боруссия имеет на один балл меньше. Проигранный Der Klassiker еще не поставил крест на мечтах о чемпионстве – впереди 6 туров.

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