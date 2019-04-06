Бавария уничтожила Боруссию Д с неприличным счетом и вышла на первое место Бундеслиги

Мюнхенская Бавария разгромила дортмундскую Боруссию в 28 туре Бундеслиги. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

В Бундеслиге давно не было такой ожесточенной борьбы за чемпионство. Бавария демонстрировала хорошие результаты после Нового года, но ошибка Мюнхена в предыдущем туре вернула на вершину турнирной таблицы Дортмунд – Боруссия имела 2 очка больше, однако не впечатляла в последние месяцы. 100-й в истории Бундеслиги Der Klassiker за 7 туров до конца первенства называли определяющим моментом немецкого сезона.

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Обе команды имели кадровые потери – больше от травм пострадала Боруссия, у которой выпал лучший бомбардир Пако Алькасер и некоторые фланговые исполнители. Тренеры выбрали на матч осторожные составы: Нико Ковач застраховал центр поля двумя опорниками Тьяго и Мартинесом и оставил в запасе Хамеса, а Люсьен Фавр на позиции десятки предпочел Дауда перед Гетце, выдвинув Ройса на острие.

Бавария с первых минут на правах хозяина завладела мячом и даже претендовала на пенальти, когда Диалло встретил Левандовски корпус в корпус после заброса из глубины. Боруссия ответила значительно острее – Ройс и Бруун Ларсен разогнали контратаку левым флангом, но Дауд нивелировал классный момент ударом в штангу. Как оказалось, этот шанс остался единственным для гостей до конца первого тайма.

На 10-й минуте активность Баварии принесла результат. Хуммельс выиграл верховую борьбу после подачи с углового от Алькантары и отправил мяч в сетку. Поведя в счете, хозяева не ослабили давление и продолжили доминировать. Очень быстро преимущество Баварии стало комфортным – Загаду ошибся в передаче, а Левандовски сыграл на перехвате, элегантно обыграл Бюрки на выходе и легко поразил ворота. Этот гол стал 200-м для поляка в Бундеслиге.

Боруссия никак не могла избавиться от стартового шока. Зато мюнхенцы продолжали солидно атаковать и опасно разыгрывать стандарты. Подачи Тьяго с угловых создали Дортмунду очень много проблем. Мюллер замкнул навес ударом в перекладину, а очередную попытку Хуммельса на линии парировал голкипер.

До перерыва "черно-желтые" так ничего и не противопоставили сопернику, а Бавария довела счет до разгромного. Хитрый розыгрыш штрафного от Тьяго и Мюллера – Бюрки спасает, но на добивании Мартинес прекрасно положил мяч точно в угол. Две минуты спустя счет вообще стал неприличным, когда Мюллер завершил быструю атаку забросом на Гнабри, а тот без всякого сопротивления с нескольких метров головой забил 4-й гол в ворота Боруссии.

Во втором тайме ничего не изменилось – Боруссия банально не могла перейти с мячом середину поля. Бавария контролировала ситуацию, мяч и все события на поле. Правда, сама уже не атаковала так вдохновенно. Матч потерял всякую интригу, замены Люсьена Фавра никак не помогли его команде. Дортмунд все равно больше времени проводил в защите, уступая в 4 мяча.

Левандовски имел еще три возможности оформить дубль – последнюю из таких реализовал. Киммих и Гнабри разорвали левый фланг "шмелей", а Роберт закатил мяч в пустые ворота. 5:0. Бавария разгромила главного соперника и вернулась на вершину турнирной таблицы – у мюнхенцев 64 очка. Боруссия имеет на один балл меньше. Проигранный Der Klassiker еще не поставил крест на мечтах о чемпионстве – впереди 6 туров.