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Баварія – Боруссия Д – 5:0 – видео голов и обзор матча

06:00 5 Читати українською
Баварія – Боруссия Д – 5:0 – видео голов и обзор матча
Бавария – Боруссия Д – 5:0 – видео голов и обзор матча

Бавария в центральном матче 28 тура Бундеслиги уничтожила дортмундскую Боруссию. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Боруссия Д.

10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Левандовски
41’ Хаби Мартинес
43’ Серж Гнабри
89’ Роберт Левандовски
 
10’ Матс Хуммельс
17’ Роберт Левандовски
41’ Хаби Мартинес
43’ Серж Гнабри
89’ Роберт Левандовски

Бавария дома камня на камне не оставила от дортмундской Боруссии в центральном матче Бундеслиги. Мюнхенцы быстро захватили инициативу и Хуммельс на 10-й минуте открыл счет в матче. Уже через 7 минут Левандовски запресинговал Загаду, обыграл Бюрки на выходе и красиво удвоил преимущество Баварии.

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Еще до перерыва Мартинес и Гнабри сделали счет разгромным. Во втором тайме мюнхенцы снизили обороты, но все равно забили пятый гол, Левандовски буквально занес мяч в ворота. 5:0 – и Боруссия Д упустила свое преимущество в борьбе за Серебряную салатницу.

Благодаря этой победе Бавария набрала 64 очка и вернулась на первое место в чемпионате, Боруссия Д с 63 пунктами продолжает преследовать мюнхенцев.

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