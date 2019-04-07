Баварія – Боруссия Д – 5:0 – видео голов и обзор матча

Бавария в центральном матче 28 тура Бундеслиги уничтожила дортмундскую Боруссию. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Боруссия Д.

Бавария дома камня на камне не оставила от дортмундской Боруссии в центральном матче Бундеслиги. Мюнхенцы быстро захватили инициативу и Хуммельс на 10-й минуте открыл счет в матче. Уже через 7 минут Левандовски запресинговал Загаду, обыграл Бюрки на выходе и красиво удвоил преимущество Баварии.

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Еще до перерыва Мартинес и Гнабри сделали счет разгромным. Во втором тайме мюнхенцы снизили обороты, но все равно забили пятый гол, Левандовски буквально занес мяч в ворота. 5:0 – и Боруссия Д упустила свое преимущество в борьбе за Серебряную салатницу.

Благодаря этой победе Бавария набрала 64 очка и вернулась на первое место в чемпионате, Боруссия Д с 63 пунктами продолжает преследовать мюнхенцев.

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