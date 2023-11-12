В матче 13-го тура OTP Банк Лиги Уйпешт на своем поле проиграл Академии Пушкаша (1:2). Героем поединка стал украинский легионер Артем Фаворов, который забил оба гола гостей. Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Чемпионат Венгрии, 13-й тур

Уйпешт – Академия Пушкаша – 1:2

Голы: Эмброуз, 15 – Фаворов, 19, 90+1

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В очередном туре венгерского первенства Академия Пушкаша на выезде одолела Уйпешт. Хозяева вышли вперед уже в начале встречи, однако еще до середины тайма украинский полузащитник Артем Фаворов восстановил статус-кво – Пишек попал в перекладину и наш земляк был первым на добивании.

Уже в добавленное время воспитанник Динамо удачно сыграл после навеса с углового и вырвал для своей команды важные три очка. Победа закрепила Академию Пушкаша на третьей строчке турнирной таблицы: от лидера первенства – Ференцвароша – команда сейчас отстает на 2 пункта.

Напомним, в текущем сезоне Фаворов провел за венгров 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола.

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