Украинский полузащитник Арсенала Александр Зинченко прокомментировал свой второй мяч за "канониров" в матче 12-го тура АПЛ против Бернли (3:1).

"Рад, что мы добыли 3 очка. Это было очень важно. Мы знали, насколько они (Бернли, – прим.) хороший соперник, насколько они организованы в обороне.

Невероятный гол Зинченко в видеообзоре матча Арсенал – Бернли – 3:1

Знаем, как Венсан Компани пытается играть в свой футбол. Мы предполагали, что они будут сидеть очень низко, но старались генерировать как можно больше атак.

Я счастлив забить свой первый гол на Эмирейтс. Это потрясающее чувство. Я действительно стараюсь выкладываться на полную в каждой игре, демонстрировать свой максимум.

Тренер сказал нам перед матчем, что мы должны быть готовы к каждому мячу. Считаю, что это правильный путь. Я думаю, у нас есть правильная реакция на ошибки, которые мы допустили", – цитирует Зинченко BBC Sport.

Напомним, для 26-летнего украинца гол в ворота Бернли стал первым в текущем сезоне и вторым за время выступлений в составе Арсенала (в прошлом сезоне Александру удалось отличиться в выездном матче против Астон Виллы).

Зинченко забил гол и провел суперматч, став лучшим – Арсенал победил Бернли и догнал Ман Сити на вершине АПЛ