У матчі 13-го туру OTP Банк Ліги Уйпешт на своєму полі програв Академії Пушкаша (1:2). Героєм поєдинку став український легіонер Артем Фаворов, який забив обидва голи гостей. Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Чемпіонат Угорщини, 13-й тур

Уйпешт – Академія Пушкаша – 1:2

Голи: Емброуз, 15 – Фаворов, 19, 90+1

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У черговому турі угорської першості Академія Пушкаша на виїзді здолала Уйпешт. Господарі вийшли вперед вже на початку зустрічі, однак ще до середини тайму український півзахисник Артем Фаворов відновив статус-кво – Пішек влучив у поперечину і наш земляк був першим на добиванні.

Вже у доданий час вихованець Динамо вдало зіграв після навісу з кутового і вирвав для своєї команди важливі три очки. Перемога закріпила Академію Пушкаша на третій сходинці турнірної таблиці: від лідера першості – Ференцвароша – команда наразі відстає на 2 пункти.

Нагадаємо, у поточному сезоні Фаворов провів за угорців 11 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи.

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