Фаті встановив чергове історичне досягнення, забивши два голи за Барселону в матчі з Леванте

Нападник Барселони Ансу Фаті став автором двох забитих м'ячів у першому таймі матчу 22 туру Ла Ліги проти Леванте.

Юний форвард відзначився голами на 30 і 31 хвилинах. На цей момент йому виповнилося 17 років і 94 дні. Таким чином він став наймолодшим автором дубля в історії чемпіонату Іспанії, інформує журналіст COPE Педро Мартін у своєму твіттері.

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Нагадаємо, що у грудні Фаті став наймолодшим автором гола в Лізі чемпіонів. Він дебютував за "блаугранас" у цьому сезоні. Наразі в його активі 13 матчів у Ла Лізі і 4 голи.

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