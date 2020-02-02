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Фаті встановив чергове історичне досягнення, забивши два голи за Барселону в матчі з Леванте

2 лютого 23:51 283 Читать на русском
Фаті встановив чергове історичне досягнення, забивши два голи за Барселону в матчі з Леванте
Ансу Фаті / AS

Нападник Барселони Ансу Фаті став автором двох забитих м'ячів у першому таймі матчу 22 туру Ла Ліги проти Леванте.

30’ Ансу Фаті
31’ Ансу Фаті
 
Рубен Рочіна 90+2’
30’ Ансу Фаті
31’ Ансу Фаті
90+2’ Рубен Рочіна

Юний форвард відзначився голами на 30 і 31 хвилинах. На цей момент йому виповнилося 17 років і 94 дні. Таким чином він став наймолодшим автором дубля в історії чемпіонату Іспанії, інформує журналіст COPE Педро Мартін у своєму твіттері.

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Нагадаємо, що у грудні Фаті став наймолодшим автором гола в Лізі чемпіонів. Він дебютував за "блаугранас" у цьому сезоні. Наразі в його активі 13 матчів у Ла Лізі і 4 голи.

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Барселона Барселона Іспанія Барселона - Леванте Ансу Фаті Ансу Фаті
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