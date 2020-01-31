Барселона объявила о трансфере Тринкау – его называют "новым Роналду"

Нападающий Браги Франсиску Тринкау стал игроком каталонского гранда.

Франсиску Тринкау подписал контракт с Барселоной на 5 лет, сообщает официальный сайт клуба.

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"Блаугранас" заплатили Браге 31 млн евро за 20-летнего форварда. Каталонцы видят в Франсиску большой потенциал, так как установили за него заоблачную клаусулу – 500 млн евро. Нынешний сезон игрок завершит в Браге на правах аренды, а присоединится к лагерю Барсы с июля 2020-го.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Тринкау провел 11 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов. На родине нападающего называют "новым Роналду".

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