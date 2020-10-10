Награду получил нападающий Барселоны Ансу Фати. 17-летний испанец стал автором трех голов в трех матчах.

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За это звание с юным форвардом Барселоны конкурировали Луис Суарес, Яго Аспас, Серхио Каналес, Микель Мерино, Хосе Луис Моралес и Луис Милья.

К слову, в чемпионате Испании уже сыграли 5 туров (Барса провела лишь 3 матча). Сейчас турнирную таблицу возглавляет мадридский Реал, набрав 10 очков в 4-х поединках. Каталонцы по потерянным очкам могут догнать лидера.

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