Нападающие сборной Испании Ансу Фати и Адама Траоре продемонстрировали свои поразительные умения на одной из тренировок.

Игроки по очереди жонглировали мячом, перепасовывая его друг другу и совершая довольно сложные трюки.

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В твиттере сборной Испании появилось видео, как Фати и Траоре сумели повторить один из трюков Роналдинью, сделав кувырок с мячом.

Напомним, Фати в первом матче Лиги наций против Украины стал одним из главных героев, отметившись дебютным голом за "Фурию Роху". Ответный матч состоится уже 13 октября на НСК Олимпийский, начало игры в 21:45.

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