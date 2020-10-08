Фати и Траоре запугивают сборную Украины фантастическим контролем мяча перед матчем Лиги наций
Нападающие сборной Испании Ансу Фати и Адама Траоре продемонстрировали свои поразительные умения на одной из тренировок.
Игроки по очереди жонглировали мячом, перепасовывая его друг другу и совершая довольно сложные трюки.
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В твиттере сборной Испании появилось видео, как Фати и Траоре сумели повторить один из трюков Роналдинью, сделав кувырок с мячом.
Напомним, Фати в первом матче Лиги наций против Украины стал одним из главных героев, отметившись дебютным голом за "Фурию Роху". Ответный матч состоится уже 13 октября на НСК Олимпийский, начало игры в 21:45.
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