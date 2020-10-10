Нагороду здобув нападник Барселони Ансу Фаті. 17-річний іспанець став автором трьох голів у трьох матчах.

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За це звання з юним форвардом Барселони конкурували Луїс Суарес, Яго Аспас, Серхіо Каналес, Мікель Меріно, Хосе Луїс Моралес і Луїс Мілья.

До слова, у чемпіонаті Іспанії вже зіграли 5 турів (Барса провела лише 3 матчі). Наразі турнірну таблицю очолює мадридський Реал, набравши 10 очок у 4-х поєдинках. Каталонці за втраченими очками можуть наздогнати лідера.

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