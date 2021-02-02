Как известно, форвард каталонской Барселоны Ансу Фати 7 ноября получил травму в матче 9-го тура Ла Лиги против Бетиса – игрок был заменен в перерыве из-за дискомфорта в колене. Уже через 2 дня 18-летнего нападающего успешно прооперировали. Врачи прогнозировали футболисту 4 месяца на восстановление.

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Однако, как стало известно изданию AS, через 3 месяца после операции реабилитация проходит гораздо медленнее и сложнее, чем ожидалось. Ранее Фати надеялся принять участие в 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Сегодня можно утверждать, что оба поединка с французами форвард каталонцев точно пропустит.

Более того, не исключено, что Фати понадобится повторная операция, ведь при увеличении нагрузок его левое колено быстро отекает и приходится уменьшать интенсивность упражнений. Таким образом, процесс восстановления замедлился – врачи продолжают искать решение, которое позволит решить проблему с коленом.

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