Як відомо, форвард каталонської Барселони Ансу Фаті 7 листопада зазнав травми у матчі 9-го туру Ла Ліги проти Бетіса – гравець був замінений у перерві через дискомфорт у коліні. Вже за 2 дні 18-річного нападника успішно прооперували. Лікарі прогнозували футболісту 4 місяці на відновлення.

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Однак, як стало відомо виданню AS, через 3 місяці після операції реабілітація проходить набагато повільніше та складніше, ніж очікувалося. Раніше Фаті сподівався взяти участь в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСЖ. Сьогодні можна стверджувати, що обидва поєдинки з французами форвард каталонців точно пропустить.

Більше того, не виключено, що Фаті знадобиться повторна операція, адже при збільшенні навантажень його ліве коліно швидко набрякає і доводиться зменшувати інтенсивність вправ. Таким чином, процес відновлення сповільнився – лікарі продовжують шукати рішення, яке дозволить вирішити проблему з коліном.

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