В конце второго тайма, когда баски пытались организовать финальный штурм, 33-летний аргентинец завладел мячом в центре поля и заработал на себе несколько фолов. Месси настолько уверенно контролировал сферу, что игрокам Атлетика не оставалось ничего другого, как бить легенду по ногам. В какой-то момент баскским резервистам лопнуло терпение: "К нему и коснуться нельзя!". Такая дерзость сильно не понравилась Лео.

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"Болван, чего ты нажрался?" – громко крикнул Месси. "Заткнись, кретин!", – досталось уже другому представителю "бело-красного" лагеря. В конце концов, все завершилось взаимными оскорблениями, а после матча форвард Барсы даже тепло обнимался с некоторыми футболистами Атлетика.

Испанская пресса связывает ярость Месси с обнародованием его личного контракта. Напомним, что аккурат перед центральным поединком 21-го тура Ла Лиги издание El Mundo опубликовало скандальный документ с галактическими цифрами. Аргентинец до конца текущего сезона должен заработать более 555 миллионов евро.

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