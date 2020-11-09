В понедельник бриллиант "блаугранас" был прооперирован, сообщает официальный сайт клуба.

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Операция Фати была успешной. Теперь юному вингеру предстоит длительная реабилитация. Из-за повреждения Фати пропустит ориентировочно 4 месяца. Следовательно, он не поможет Барселоне в матчах группового этапа Лиги чемпионов, в частности, и против киевского Динамо.

В нынешнем сезоне Ансу Фати стал настоящим лидером атак каталонцев. В его активе 10 матчей во всех турнирах, в которых нападающий забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.

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