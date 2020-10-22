Фате может продлить контракт с Барселоной – Мендеш требует повышения зарплаты
Барселона хочет удержать своего звездного воспитанника Ансу Фати и готовит новые предложения.
Каталонский клуб готов рассмотреть вариант продления контракта с Ансу Фати, ведь понимает, насколько вырос его статус в последнее время.
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По информации Sport.es, агент 17-летнего игрока Жорже Мендеш хочет, чтобы его клиенту повысили зарплату. Португалец попросил о встрече с руководством Барселоны для обсуждения нового контракта. Сейчас детали потенциальной сделки не сообщаются.
Заметим, что у Фати есть действующее соглашение до 2022 года с опцией продления на два года. В текущем сезоне у него 5 поединков за "сине-гранатовых", 4 гола и 2 ассиста.
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