Каталонский клуб готов рассмотреть вариант продления контракта с Ансу Фати, ведь понимает, насколько вырос его статус в последнее время.

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По информации Sport.es, агент 17-летнего игрока Жорже Мендеш хочет, чтобы его клиенту повысили зарплату. Португалец попросил о встрече с руководством Барселоны для обсуждения нового контракта. Сейчас детали потенциальной сделки не сообщаются.

Заметим, что у Фати есть действующее соглашение до 2022 года с опцией продления на два года. В текущем сезоне у него 5 поединков за "сине-гранатовых", 4 гола и 2 ассиста.

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