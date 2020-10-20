Динамо свой матч в группе G проиграло, поэтому нужно было ожидать осечку конкурентов на Камп Ноу. В первую очередь, речь шла о Ференцвароше, в основном составе которого вышли и Зубков, и Харатин. Каталонцы также выставили сильнейший лайнап, за исключением одной позиции – вместо Гризманна на правом фланге вышел Тринкау. Кроме того, Бускетса в центре сменил Пьянич.

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"Фради" прогнозируемо с первых минут закрылись в среднем блоке, надеясь на быстрые контратаки. Барселона, однако, довольно легко проходила оборону венгров, что вылилось в два перспективных момента до 8-й минуты – Месси со штрафного метров с 20-ти пробивал в ближнюю девятку (точно в руки Дибушу), а Лангле замкнул подачу с углового (выше ворот). Ответ Ференцвароша шокировал: на 10-й минуте Нгуен получил передачу на ход, ушел от Лангле в штрафной и разрядил пушку точным ударом в правую девятку – впрочем, гол не засчитали из-за офсайда. Барса огрызнулась ещё одним штрафным, но Месси выстрелил на трибуны.

В целом, первая половина первого тайма выглядела очень весёлой. Команды носились от ворот до ворот на высоких скоростях, что вылилось в фантастический размен моментами. На 18-й минуте забивать мог Месси, нанёсший удар в касание метров с 20-ти под левую штангу – Дибуш спас. Ференцварош ответил контратакой на 20-й: Нгуен зацепился за мяч в штрафной, развернулся и отдал пас на правый край под удар Исаелу – тот выстрелил в крестовину! Каталонцы традиционно для этого матча огрызнулись стандартом, после розыгрыша которого с линии полукруга пробил Коутинью. Получилось неточно.

Насколько круто выглядел Ференцварош до этого размена, настолько же сильно он скатился после. Во второй половине тайма венгров возили по газону, как душе угодно, а подопечные Сергея Реброва ничем не могли ответить. На 27-й минуте это привело к пенальти в результате смещения Месси с фланга – Лионель эффектно прошел Харатина и получил по ногам от Ковачевича, а затем реализовал "11-метровый". 1:0.

После этого моменты у ворот гостей полились, как из рога изобилия. На 30-й минуте Фати мощно стрелял с линии штрафной – Дибуш справился. На 36-й он же замыкал прострел метров с восьми – Дибуш парировал ногой! Через минуту Месси вылетал на свидание с голкипером и пробил в перекладину (но там был офсайд), а на 39-й Тринкау получил передачу на правый край штрафной и выстрелил в левый угол – Дибуш выставил руку и остановил мяч.

Впрочем, сколько ниточке ни виться, а конец один. На 42-й минуте де Йонг исполнил красивый черпачок на Фати, а тот, оказавшись прямо перед вратарем "Фради", пробил с лёту – 2:0. Именно с этим счётом команды и ушли на отдых.

На старте второго тайма содержание игры не изменился. Барселона с легкостью плела комбинации на чужой трети поля и дважды обострила игру ударами Тринкау – на 48-й минуте он стрелял метров с 15-ти неточно, а на 50-й португалец из-за пределов штрафной попал в створ (Дибуш поймал мяч ). В конце концов, на 52-й дело дошло до разгрома: Месси ворвался в штрафную, отдал поперечный пас на Фати, а тот пяткой перевел мяч под удар Коутинью с левого края – Филиппе пробил точно под ближнюю штангу! 3:0. Ещё через несколько минут Месси мог и четвёртый забить, но его прямой удар со стандарта метров с 22-х приняла на себя стенка.

Ференцварош пытался огрызаться передачами под рывки быстрого Нгуена. На 60-й минуте нападающему на правом фланге штрафной удалось зацепиться за один из таких пасов, после чего Токмак выкатил мяч под удар Исаелу с линии полукруга – тот запустил сферу на трибуны. После этого оба тренера провели серию замен, и постепенно игра замедлилась. Казалось, что "Фради" уже смирились с разгромом, но на 68-й минуте произошёл перехвата в центре поля и заброс от Зубкова на ход Нгуену – Токмака в штрафной сбил Пике. Арбитр назначил пенальти и удалил Жерара, а к "точке" подошёл Харатин. 3:1!

Барселона создала себе проблемы на ровном месте, но развить успех Ференцварошу не удавалось. Венгры старались возродить интригу, перехватив инициативу и даже комбинируя на чужой половине поля, но мелкие паузы, выход Бускетса и оффсайды тормозили атаки "Фради". Ничего интересного подопечные Сергея Реброва за десять минут так и не организовали, а на 82-й минуте всё было кончено: гости пропустили контратаку с прострелом Дембеле в спины защитникам, а Педри замкнул передачу ударом в левый нижний угол – 4:1. Именно этих двух игроков выпустил Куман в середине второго тайма.

Ференцварош пытался забить ещё и едва не сделал это на 88-й минуте, когда Маку дали пробить с левого угла штрафной в дальний нижний угол. Нето парировал, а Барса наказала за расточительность на 89-й: Месси получил передачу в штрафную, развернулся и выкатил пас под удар Дембеле с правого края – 5:1. Это был последний гол, хотя уже в компенсированное время Лионель мог забить со штрафного – Дибуш вытащил мяч из-под перекладины.

Таким образом, Барселона после первого тура группового этапа ЛЧ возглавила группу G. Ювентус с тремя очками идёт вторым, а Ференцварош и Динамо замыкают квартет с нулём в графе набранных баллов.