Каталонський клуб готовий розглянути варіант продовження контракту з Ансу Фаті, адже розуміє, наскільки зріс його статус останнім часом.

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За інформацією Sport.es, агент 17-річного гравця Жорже Мендеш хоче, щоб його клієнту підвищили зарплату. Португалець попросив про нову зустріч з керівництвом Барселони для обговорення контракту. Наразі деталі нової потенційної угоди не повідомляються.

Зауважимо, у Фаті є чинна угода до 2022 року з опцією продовження на два роки. У поточному сезоні в нього 5 поєдинків за "синьо-гранатових", 4 голи та 2 асисти.

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