Барселона в первом матче нового сезона Лиги чемпионов группы G принимала Ференцварош. Подопечные Рональда Кумана уверенно одолели команду Сергея Реброва со счетом 5:1. Этот поединок стал для каталонского клуба историческим сразу по двум причинам.

Хавбек Барселоны после дебютного гола в Лиге чемпионов поехал домой на такси

Во-первых, сразу двое 17-летних футболистов каталонского клуба забили в матче Лиги чемпионов (Ансу Фати отличился на 42-й минуте, а Педри на 82-й), сообщает Mister Chip.

А во-вторых, Фати стал первым в истории, кому удалось забить в Лиге чемпионов два мяча до своего 18-летия. Напомним, свой первый гол в самом престижном евротурнире он положил в ворота миланского Интера 10 декабря 2019 года.

К слову, Барселона после победы уверенно возглавляет турнирную таблицу группы G. Ювентус с таким же количеством баллов идет вторым. Динамо и Ференцварош пока без очков.

Барселона разгромила Ференцварош: урок для Динамо, Зубков – второй после Месси, классный Харатин и проблемные "кулес"