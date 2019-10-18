Фарион провела урок украинского языка для ганского легионера Руха

Необычная встреча состоялась во Львове. Бывший народный депутат Ирина Фарион начала учить украинскому языку легионера львовского Руха.

Футбольный клуб Рух продолжает привлекать к себе внимание не только на футбольном поле. Болельщики уже привыкли и с нетерпением ждут их оригинальные проморолики перед домашними матчами. Сегодня же сеть облетело фото, на котором африканский футболист Руха Эрнест Антви в вышиванке держит Кобзарь, а над ним стоит доктор филологических наук и экс-народный депутат Ирина Фарион, известна своей категоричной позицией в отношении русскоязычного населения Украины.

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"Эрнест в надежных руках! Доктор филологических наук Ирина Фарион провела ганскому форварду Руха урок украинского", – написано под фото на официальной странице ФК Рух в социальной сети Instagram.

К слову, 24-летний Эрнест Антви в текущем сезоне провел в Первой лиге шесть матчей и забил два мяча. Рух с 24-ю очками занимает в чемпионате пятое место.

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