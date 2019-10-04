"Потянули КрАЗ – потянем и Кремень": жена Козловского снялась в очередном гениальном проморолике Руха

Григорий Козловский и его жена / фото из соцсетей

Львовский Рух в очередной раз проявил шикарный креатив, сняв крутой проморолик, посвященный поединку Первой лиги против ФК Кремень.

Творчество Руха снова стало хитом в соцсетях. Львовский клуб подготовил очередной проморолик – на этот раз к поединку Первой лиги против Кремня.

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Участие в съемках приняла супруга президента Руха Григория Козловского – певица Юлия Думанская. Ее Mersedes спас футбольную команду, которая рисковала не попасть на поединок.

К слову, матч Рух – Кремень пройдет в воскресенье, 6 октября. Начало в 16:00.

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