Фаріон провела урок української мови для ганського легіонера Руха

Незвичайна зустріч відбулась у Львові. Колишній народний депутат Ірина Фаріон почала навчати української мови легіонера львівського Руха.

Футбольний клуб Рух продовжує привертати до себе увагу не лише на футбольному полі. Вболівальники вже звикли і з нетерпінням чекають на їхні оригінальні проморолики перед домашніми матчами. Сьогодні ж мережу облетіло фото, на якому африканський футболіст Руха Ернест Антві у вишиванці тримає Кобзар, а над ним стоїть доктор філологічних наук та екс-народний депутат Ірина Фаріон, відома своєю категоричною позицією щодо російськомовного населення України.

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"Ернест у надійних руках! Доктор філологічних наук Ірина Фаріон провела ганському форварду Руха урок української", – написано під фото на офіційній сторінці ФК Рух у соціальній мережі Instagram.



До слова, 24-річний Ернест Антві у поточному сезоні провів у Першій лізі шість матчів і забив два м’ячі. Рух з 24-ма очками посідає у чемпіонаті п’яте місце.

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