В четверг, 16 мая, главный тренер сборной Нидарландов Рональд Куман объявил заявку команды на Евро-2024. В неё вошли 30 игроков.

Главным сюрпризом в заявке "оранье" стало появление форварда Аякса Стивена Бергвейна. Последний раз он выходил на поле в футболке сборной Нидерландов ещё октябре прошлого года. В ноябре он не играл из-за травмы, а в марте - из-за провального выступления в составе Аякса. Однако стоило ему оформить хет-трик в прошлое воскресенье, как Куман включил его в список игроков, которые едут на Евро. Стивен занял место травмированного форварда Болоньи Джошуа Зиркзее.

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В заявку попал полузащитник Ливерпуля Райан Гравенберх, которого Куман в начале года критиковал за отказ выступать за молодёжную команду "оранье". Также тренер сборной Нидерландов решил взять с собой в Германию опорного ползащитника Аталанты Мартена Де Рона, который в финале Кубка Италии с Ювентусом получил травму.

Помимо Зиркзее вне заявки по причине травм оказались Марко Бизо, Ноа Ланг, Матс Виффер и Юррьен Тимбер, Свен Ботман и Куилиндши Хартман.

Заявка сборной Нидерландов на Евро-2024

Вратари: Джастин Бейлов (Фейеноорд), Марк Флеккен (Брентфорд), Ник Олей (Спарта), Барт Вербрюгген (Брайтон);

Защитники: Натан Аке (Ман Сити), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Джереми Фримпонг (Байер), Дейли Блинд (Жирона), Лутсхарел Гертрюйда (Фейеноорд), Дензел Дюмфрис (Интер), Микки ван де Вен (Тоттенхэм), Стефан де Врей (Интер), Маттейс де Лигт (Бавария), Ян Маатсен (Боруссия Д);

Полузащитники: Френки де Йонг (Барселона), Хави Симонс (РБ Лейпциг), Джорджинио Вейналдум (Аль-Иттифак), Тён Копмейнерс (Аталанта), Мартен де Рон (Аталанта), Райан Гравенберх (Ливерпуль), Тиджани Рейндерс (Милан), Квинтен Тимбер (Фейеноорд), Джерди Схаутен (ПСВ), Джои Верман (ПСВ);

Форварды: Мемфис Депай (Атлетико), Брайан Бробби (Аякс), Стивен Бергвейн (Аякс), Дониэлл Мален (Боруссия Д), Коди Гакпо (Ливерпуль), Ваут Вегхорст (Хоффенхайм).