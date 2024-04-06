Хавбек Реала Лука Модрич может повесить бутсы на гвоздь в родном Загребе, где делал первые шаги в футболе.

Модрич перестал быть основным игроком Реала и имеет вариант с возвращением в родной Динамо Загреб, информирует Cope.

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Хорватский клуб оригинально сделал предложение обладателю "Золотого мяча-2018" – через рекламную страницу газеты Marca. Динамо Загреб мечтает вернуть легенду хорватского футбола и опубликовал видео с газетой, добавив хэштеги #tieneTodoElSentidoDelMundo и #ImaloBiSmisla (это имело бы смысл). Контракт Луки с Реалом завершается 30 июня этого года.

Напомним, Модрич в 2005 году дебютировал в основе Динамо Загреб, где и заявил о себе, после чего перешел в Тоттенхэм, а оттуда в Реал. В составе "сливочных" хорват провел 522 матча, в которых отметился 39 голами и 84 ассистами.

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