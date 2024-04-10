После победы в римском дерби автор победного гола в ворота Лацио Джанлука Манчини своеобразно отметил этот успех. Он долгое время размахивал бело-голубым флагом, на котором была изображена крыса. Это была отсылка к сопернику.

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Подобное поведение в Италии наказывается – оно считается проявлением неуважения к сопернику. Когда стало известно, что Манчини угрожает дисквалификация, он извинился за своё поведение. В итоге дисциплинарная комиссия решила оштрафовать защитника на 5 тысяч евро.

После оглашения вердикта тифози Ромы запустили сбор средств на оплату штрафа Манчини. Менее чем за 14 часов им удалось собрать более 5 тысяч евро. Сам Джанлука заявил, что покроет расходы по штрафу и хотел бы, чтобы болельщики "джаллоросси" пожертвовали собранную сумму на благотворительность.

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