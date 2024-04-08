Официальный Твиттер Серии А опубликовал нацистский символ, но быстро спохватился – Лацио оказался в центре скандала
Бывший капитан Лацио Штефан Раду пришёл на римское дерби в одежде, прославляющей нацизм.
Раду посетил римское дерби в толстовке с надписью "SS Lazio" и двойной буквой S в графическом формате, напоминающем символику нацистского военизированного формирования Национал-социалистической немецкой рабочей партии. Как информирует La Stampa, изображение Раду в одежде с этой символикой было опубликовано в официальном англоязычном профиле Серии А в Твиттере, но позже оно было удалено. Член городского совета от Альянса зеленых левых и президент спортивной комиссии Roma Capitale Фердинандо Бонессио назвал решение Раду постыдным.
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Согласно Сalcio Style, это был не первый случай, когда Раду сделал жест, восхваляющий антисемитизм и нацизм. В 2013 году он неоднократно приветствовал ультрас Лацио Курва Норд римским приветствием.
Напомним, что Лацио уступил Роме в римском дерби со счётом 0:1.
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