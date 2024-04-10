Після перемоги в римському дербі автор переможного голу у ворота Лаціо Джанлука Манчіні своєрідно відзначив цей успіх. Він довгий час розмахував біло-блакитним прапором, на якому був зображений щур. Це було відсиланням до суперника.

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Подібна поведінка в Італії карається – вона вважається проявом неповаги до суперника. Коли стало відомо, що Манчіні загрожує дискваліфікація, він перепросив за свою поведінку. У підсумку дисциплінарна комісія вирішила оштрафувати захисника на 5 тисяч євро.

Після оголошення вердикту тіфозі Роми запустили збір коштів на оплату штрафу Манчіні. Менш ніж за 14 годин їм вдалося зібрати понад 5 тисяч євро. Сам Джанлука заявив, що покриє витрати за штраф і хотів би, щоб уболівальники "джаллороссі" пожертвували зібрану суму на благодійність.

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