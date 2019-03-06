Аякс разгромил Реал на Сантьяго Бернабеу и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Аякс в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов уничтожил Реал (1:4), а Лассе Шёне забил настоящий шедевр.

Матч начался в невысоком темпе и при ощутимом преимуществе Реала. Мадридцы не выпускали соперника за центр поля и могли выйти вперёд уже на 4-й минуте встречи, когда Рафа Варан замкнул подачу Васкеса с правого фланга ударом головой – гостей спасла перекладина. Казалось, "аяксиды" не справятся с заведённостью хозяев, но первая же атака подопечных Тен Хага завершилась голом: на 7-й минуте Тадич прорвался на правый край штрафной и выкатил передачу в спины защитникам на Зиеша, а тот пробил в дальний угол - 0:1!

Реал – Аякс – 1:4 – видео голов

Этот эпизод перевернул игру вверх ногами. Аякс захватил инициативу и начал входить в кураж. Смелые амстердамцы позволяли себе финты на завершающих стадиях атаки – и это было эффективно. На 13-й минуте, например, Зиеш эффектно прошёл Карвахаля на левом краю штрафной, но не сумел удержать мяч в пределах поля, а на 18-й нестандартное мышление форвардов привело к новому голу. Тадич финтом Зидана прошел Каземиро и выкатил разрезную передачу на Нереса, а тот обошел Куртуа и покатил в пустые ворота – 0:2. Аякс вырвался вперёд по сумме двух матчей.

На 22-й и 25-й минутах Аякс мог довести дело до разгрома: сначала Нерес вылетел один на один с Куртуа и перебросил его, а затем Тадич с острого угла пробил между ног голкиперу – в первом случае мяч разминулся с воротами , а во втором Тибо спас "бланкос". На 34-й Зиеш получил шанс оформить дубль, нанеся удар из пределов штрафной в левый нижний угол, но Куртуа опять вытащил свою команду. Аякс доминировал, а катастрофическое положение Реала осложнялось травмами лидеров: на 27-й Сантьяго Солари потерял Васкеса, а на 35-й Винисиус после столкновения с Мазрауи покинул пределы поля и в слезах был снят с матча.

Выход Асенсио и Бейла не слишком усилил игру "королевского клуба", но концовку тайма они провели лучше, чем Аякс. На 42-й минуте Гарет мог вернуть свою команду в матч ударом с левого края штрафной, но уже второй раз амстердамцев спас каркас ворот. В конце концов, на перерыв команды ушли при счете 0:2.

Реал установил антирекорд в матче с Аяксом

На старте второго тайма Реал прогнозируемо полетел вперёд. Аякс зажали в штрафной и начали обстреливать его голкипера: выстрел Модрича на 48-й заблокировали, на 49-й Асенсио ударил рядом со штангой, а 50-й выше пробил Бензема. Впрочем, гости не забывали о контратаках: на 51-й Ван Де Беек мог закрыть игру ударом с левого края штрафной, но Куртуа сыграл великолепно. На 59-й Бензема вновь получил шанс сократить отставание в счёте, уложив на газон Зиеша и пробив под дальнюю штангу, но мяч прошел в сантиметрах от дальней неё.

Аякс выдержал это давление, наметил слабые места в обороне соперника и начал разрывать его на контратаках. На 61-й Тадич вывел на надоело ассистировать в молоко, поэтому он решил сделать всё сам: в следующей же контре он получил передачу и с линии штрафной попал точно в девятку – 0:3! Правда, гол засчитывали более двух минут, ведь было подозрение относительно выхода мяча в аут перед данным эпизодом.

Реал – Аякс: Тадич забил невероятный гол после спорного эпизода – Брых после длительной паузы засчитал взятие ворот

Казалось, что это конец, но Реал не был бы "королевским клубом", если бы сдавался так просто. Мадридцы устроили огромный навал и получили шанс забить на 68-й, когда Бейл оказался прямо перед Онаной, но покатил мяч слишком слабо – голкипер Аякса парировал выстрел! Впрочем, наиболее активным в атаках был Асенсио, который сумел отличиться на 70-й, пробив под дальнюю штангу с передачи Серхио Регилона – 1:3! У хозяев осталось 20 минут на ещё два гола и проход в четвертьфинал, но произошло что-то невероятное.

На 72-й минуте Аякс заработал штрафной. Позиция была идеальна для подачи, но Лассе Шёне не мыслил по стандартам. Он решил нанести прямой удар в направлении дальней девятки – и попал под самую перекладину! На табло Сантьяго Бернабеу загорелся счёт 1:4, который символизировал падение короля Лиги чемпионов. Завершение игры уже не представляло никакого интереса, хотя амстердамцы не останавливались и могли забить пятый гол на 86-й минуте – Зиеш простил соперника, с пяти метров отправив мяч на трибуны.

Тоттенхэм снова победил Боруссию Д и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

В конце концов, финальный свисток зафиксировал сенсационный разгром Реала на его же поле. Аякс вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а мадридский суперклуб впервые с 2010 года покинул самый престижный клубный турнир на стадии 1/8 финала.