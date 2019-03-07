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Фанати Реала назвали головного винуватця у проваленому сезоні – неочікуваний вибір

15:35 438 Читать на русском
Фанати Реала назвали головного винуватця у проваленому сезоні – неочікуваний вибір
Фани звинувачують Переса

Ні Марсело, ні Іско, ні Соларі. Прихильники мадридського Реала вважають, що майже уся відповідальність за провальний сезон лежить на президентові королівського клубу.

70’ Марко Асенсіо
93’ Начо
 
Хакім Зієш 7’
Давід Нерес 18’
Душан Тадіч 64’
Лассе Шьоне 72’

Флорентіно Перес потрапив під шквал критики. Більшість фанатів "бланкос" звинувачують саме президента у ганебній поразці від Аякса, яка призвела до вильоту з Ліги чемпіонів, а також у провалах на внутрішній арені. Близько 71% зі 183-х тисяч осіб, які взяли участь в опитуванні видання AS "хто винен у катастрофі Мадрида?", покладають провину на 71-річного боса клубу.

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Перес, на думку прихильників Реала, провалив спортивне планування на сезон після відходу Кріштіану Роналду, не знайшовши португальцеві гідної заміни.

Сантьяго Соларі, який не зумів вивести команду з кризи, звинувачують лише 10% фанів, а гравців – трохи більше19%.

Перес як символ провалів Реала також лідирує в опитуваннях Cadena SER, Cope, Cuatro, Antena 3, La Sexta та Teledeporte.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Флорентіно Перес Реал Мадрид - Аякс
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