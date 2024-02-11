“Сливочные” разгромили Жирону (4:0) и увеличили свой отрыв в чемпионской борьбе до 5 очков.

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В определенный момент фанатам Реала стали неинтересны события на поле, и они вспомнили извечного соперника – Барселону. Трибуны Сантьяго Бернабеу начали петь: "Xavi quédate! (Хави, оставайся!)".

Напомним, главный тренер Барселоны объявил о своем уходе после завершения сезона. "Кулес" еще больше отстают от Реала в таблице Ла Лиги – 11 очков, но есть матч в запасе. В финале Суперкубка Испании Мадрид разорвал команду Хави 4:1.

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