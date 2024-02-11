"Вершкові" розгромили Жирону (4:0) і збільшили свій відрив у чемпіонській боротьбі до 5 очок.

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У певний момент фанатам Реала стали нецікаві події на полі, і вони згадали одвічного суперника – Барселону. Трибуни Сантьяго Бернабеу почали співати: "Xavi quédate! (Хаві, залишайся!)".

Нагадаємо, головний тренер Барселони оголосив про свій відхід після завершення сезону. "Кулес" ще більше відстають від Реала у таблиці Ла Ліги – 11 очок, але є матч у запасі. У фіналі Суперкубка Іспанії Мадрид розірвав команду Хаві 4:1.

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