"Мы были не на том уровне. Пытались играть один в один, но у нас не получалось, поскольку Реал находится на максимальном уровне. Команду не в чем упрекнуть. Жирона не на том уровне. Это поможет нам совершенствоваться. Сезон невероятный. Я никогда не чувствовал, что мы можем победить. Но мы все еще в мечте.

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Мы должны иметь смирение, чтобы знать, где находимся. Целью было конкурировать с Реалом, но этого не произошло. Только четыре или пять команд в мире могут конкурировать с Мадридом на этом уровне.

Нет лучшего способа продолжать, чем работать над нашей лигой. Мы – не четвертый кандидат на чемпионство. Наша лига – это Атлетик, Бетис, Валенсия. Мы должны работать, чтобы попасть в еврокубки.

Коуту не является худшим игроком в Жироне, и мы не собираемся его выбрасывать. У него высокий уровень, и с ним случается много вещей. Он, пожалуй, злой сегодня, но ему 21 год. Нельзя думать, что мы приезжаем сюда, чтобы переступать через Реал. Это пойдет ему на пользу

Не разговаривал с Анчелотти, и хотел бы поблагодарить его за то, что он сказал вчера о моей дисквалификации. Я также нахожусь в фазе роста. С вершины можно увидеть все по-другому. Возможно, сегодня я заставил своих игроков страдать больше, чем они должны были. Это помогает мне на личном уровне. Я мог бы сыграть так, чтобы выйти сухим из воды при счете 1:0, с низким блоком, но это был не лучший момент. Все или ничего. Реал напомнил нам, что это не наша борьба", – цитирует Мичела Marca.

Реал сейчас находится на первом месте с 61 баллом, а Жирона занимает второе место с 56 очками.

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