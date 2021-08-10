Трансферная сага вокруг Лионеля Месси официально завершается, а болельщики едва не сходят с ума.

Звездный аргентинец уже приземлился в Париже, а ПСЖ сделал видеоанонс своего следующего трансфера. Фанаты столичного гранда этого долго ждали.

ПСЖ анонсировал трансфер Месси – аргентинец приземлился в Париже

В последние дни они караулили возле аэропорта и Парк де Пренс. Когда же Месси прибыл в столицу Франции, болельщики устроили аргентинцу неистовый прием. Он с улыбкой помахал им в ответ, а на нем была футболка с надписью "Это – Париж".

Напомним, Лионель согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили каталонцам зарегистрировать звезду. Из-за этого форвард выбрал ПСЖ, где будет зарабатывать около 40 млн евро в год.

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