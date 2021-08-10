ПСЖ анонсировал трансфер Месси – аргентинец приземлился в Париже
16:53 - Читати українською
Парижане выложили в соцсетях красноречивый ролик о предстоящей трансферной бомбе.
Месси уже прилетел с семьей в Париж, где сегодня подпишет контракт с ПСЖ. По информации инсайдеров, соглашение рассчитано до лета 2023-го с возможностью продления еще на год. Клуб выложил видеоанонс события.
Напомним, Месси согласился на уменьшение зарплаты, чтобы остаться в Барселоне и подписать новый контракт, однако правила Ла Лиги не позволили каталонцам зарегистрировать звезду. В Париже форвард будет зарабатывать около 40 млн евро в год.
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