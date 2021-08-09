Уже бывший капитан "сине-гранатовых" не спешит переезжать в Париж, хотя там его с нетерпением ждут.

После ухода 34-летнего аргентинца из Барселоны фаворитом на подписание контракта с Месси является ПСЖ. Ожидается, что в ближайшее время Лионель прилетит в столицу Франции, но пока стороны еще не согласовали детали потенциального сотрудничества. Впрочем, даже лица, приближенные к парижскому клубу, убеждены в неизбежности перехода 6-кратного обладателя "Золотого мяча".

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Сотни фанатов парижан в понедельник ждали прилета знаменитости вблизи аэропорта. Каждый чартерный рейс они встречали неистовыми криками, надеясь увидеть среди пассажиров Месси. Немало болельщиков собралось и возле Парк де Пренс – домашней арены вице-чемпионов Франции. Некоторые фанаты специально преодолели несколько сотен километров, утверждает Le Parisien.

Messi has arrived in Paris pic.twitter.com/oL96v89FvN — sadatbinsadat (@sadatbinsadat) August 9, 2021

Однако их надежды были напрасными. Аргентинец после прощальной пресс-конференции не спешит покидать родной дом. Лионель с семьей все еще находятся в Барселоне, а в понедельник своего многолетнего партнера посетил Луис Суарес, который специально прибыл из Мадрида.

Внешний вид Месси свидетельствует, что в Париж он пока не собирается. Похоже, легенда решил перезагрузиться от напряженных последних дней. По крайней мере, в сеть попало видео, на котором нападающий ходит в плавательных шортах возле собственного дома в пригороде Барселоны.

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