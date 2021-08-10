Зірковий аргентинець вже приземлився у Парижі, а ПСЖ зробив відеоанонс свого наступного трансферу. Фанати столичного гранда цього довго чекали.

ПСЖ анонсував трансфер Мессі – аргентинець приземлився в Парижі

Останніми днями вони чатували поблизу аеропорту та Парк де Пренс. Коли ж Мессі прибув у столицю Франції, вболівальники влаштували аргентинцю шалений прийом. Він же усміхнено помахав їм у відповідь, а на ньому була футболка з написом "Це – Париж".

Нагадаємо, Ліонель погодився на зменшення зарплати, щоб залишитися в Барселоні та підписати новий контракт, однак правила Ла Ліги не дозволили каталонцям зареєструвати зірку. Через це форвард обрав ПСЖ, де зароблятиме близько 40 млн євро на рік.

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