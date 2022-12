Португалец досрочно расторг контракт с манкунианцами перед самым стартом ЧМ-2022. Все из-за резонансного интервью, в котором легенда раскритиковал руководство и тренеров клуба.

Манчестер Юнайтед посвятил Роналду 81 слово в программе к матчу с Бернли

Не все болельщики, похоже, ему это простили. Во время 1/8 финала Кубка английской лиги против Бернли (2:0) тысячи фанатов начали петь: "I don't care about Ronny, Ronny don't care about me, all I care about is MUFC ( Мне безразлично на Ронни, Ронни безразлично на меня, все, о чем я переживаю, это МЮ – перевод )".

Сейчас Криштиану находится без клуба. Авторитетные источники сообщают, что следующим местом трудоустройства 5-кратного обладателя "Золотого мяча" будет саудовский Аль-Наср, где футболисту обещают 200 миллионов за сезон.