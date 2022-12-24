Фанаты МЮ спели унизительную песню о Роналду на Олд Траффорд
Ряд болельщиков Манчестер Юнайтед четко очертили свое отношение к Криштиану Роналду.
Португалец досрочно расторг контракт с манкунианцами перед самым стартом ЧМ-2022. Все из-за резонансного интервью, в котором легенда раскритиковал руководство и тренеров клуба.
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Не все болельщики, похоже, ему это простили. Во время 1/8 финала Кубка английской лиги против Бернли (2:0) тысячи фанатов начали петь: "I don't care about Ronny, Ronny don't care about me, all I care about is MUFC (Мне безразлично на Ронни, Ронни безразлично на меня, все, о чем я переживаю, это МЮ – перевод)".
Сейчас Криштиану находится без клуба. Авторитетные источники сообщают, что следующим местом трудоустройства 5-кратного обладателя "Золотого мяча" будет саудовский Аль-Наср, где футболисту обещают 200 миллионов за сезон.
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