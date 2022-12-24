Фанати МЮ заспівали принизливу пісню про Роналду на Олд Траффорд
Низка уболівальників Манчестер Юнайтед чітко окреслили своє ставлення до Кріштіану Роналду.
Португалець достроково розірвав контракт із манкуніанцями перед самісіньким стартом ЧС-2022. Все через резонансне інтерв'ю, у якому легенда розкритикував керівництво й тренерів клубу.
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Не усі вболівальники, схоже, йому це пробачили. Під час 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Бернлі (2:0) тисячі фанатів почали співати: "I don't care about Ronny, Ronny don't care about me, all I care about is MUFC (Мені байдуже на Ронні, Ронні байдуже на мене, все, про що я переживаю, це МЮ – переклад)".
Наразі Кріштіану перебуває без клубу. Авторитетні джерела повідомляють, що наступним місцем працевлаштування 5-разового володаря "Золотого м'яча" буде саудівський Аль-Наср, де футболісту обіцяють 200 мільйонів за сезон.
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