Португалець достроково розірвав контракт із манкуніанцями перед самісіньким стартом ЧС-2022. Все через резонансне інтерв'ю, у якому легенда розкритикував керівництво й тренерів клубу.

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Не усі вболівальники, схоже, йому це пробачили. Під час 1/8 фіналу Кубка англійської ліги проти Бернлі (2:0) тисячі фанатів почали співати: "I don't care about Ronny, Ronny don't care about me, all I care about is MUFC (Мені байдуже на Ронні, Ронні байдуже на мене, все, про що я переживаю, це МЮ – переклад)".

I DON'T CARE ABOUT RONNY

RONNY DON'T CARE ABOUT ME

ALL I CARE ABOUT IS MUFC



On Wednesday, United fans uncorked a farewell chant for Ronaldo and it is ? ... SOUND UP



(via TT/therealslimshivy) pic.twitter.com/w0pV1c8AhN — Men in Blazers (@MenInBlazers) December 23, 2022

Наразі Кріштіану перебуває без клубу. Авторитетні джерела повідомляють, що наступним місцем працевлаштування 5-разового володаря "Золотого м'яча" буде саудівський Аль-Наср, де футболісту обіцяють 200 мільйонів за сезон.

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