Кубок английской лиги, 1/8 финала

Блэкберн – Ноттингем Форест – 1:4

Голы: Уортон, 43 – Джонсон, 13 (пен), 90+3, Лингард, 54, Авонии, 79

Чарльтон – Брайтон – 0:0 (по пенальти – 4:3)

Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:0

Голы: Эриксен, 27, Рашфорд, 57

Манчестер Юнайтед провел первый матч после международной паузы. Эрик Тен Хаг бросил в бой только-только вернувшихся с ЧМ-2022 футболистов. Фернандеш и Рашфорд вышли в группе атаки, а Каземиро вообще закрыл дыру в центре обороны. Соперником "дьяволов" был Бернли, которому Венсан Компани прививает комбинационный футбол. Бернли лидирует в Чемпионшипе, а сегодня навязал борьбу МЮ.

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Хозяева Олд Траффорд могли забить быстрый гол, но Гарначо испортил классный пас Фернандеша. Гола пришлось ждать до середины тайма: Бруну забросил в штрафную, Уан-Биссака прострелил, а Эриксен забил в пустые ворота. Марсьяль еще до перерыва должен был удваивать преимущество МЮ, однако его удар парировал голкипер.

Дубравка пытался добавить интриги. Словацкий вратарь грубо ошибся на выходе – Каземиро выбил мяч с линии. Через несколько минут Мартин пропустил мяч под ногой после паса назад и сам за собой подчистил.

Бернли старался играть в свой футбол, но Манчестер Юнайтед на классе забил во второй раз. Шикарный проход совершил Рашфорд. Форвард сборной Англии подхватил мяч на своей половине и протянул метров 50, затем проскочил двух оппонентов и прицельно пробил в дальний угол.

Гости могли вернуться в игру, если бы Чурлинов реализовал хотя бы один из двух моментов. А на последних минутах Барнс не наказал Каземиро за обрезку. Впрочем, Бернли так и не забил, а Манчестер Юнайтед довел матч до логического завершения и вышел в четвертьфинал Кубка лиги.

Бывший манкунианец Лингард также сегодня торжествовал. Джесси голом и ассистом помог Ноттингем Форест разгромить Блэкберн. Роберто Де Дзерби вылетел из турнира от Чарльтона. Брайтон не сумел поразить ворота соперника из третьей лиги, после чего ужасно пробил серию пенальти – 4 промаха за 7 ударов.