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Фанаты Металлиста 1925 чуть не сорвали матч с Авангардом – харьковчане не вышли в переходные матчи

18:05 175 Читати українською
Фанаты Металлиста 1925 чуть не сорвали матч с Авангардом – харьковчане не вышли в переходные матчи
Ультрас Металлиста / соцсети

Ультрас харьковского Металлиста 1925 зажгли файеры и едва не сорвали матч последнего тура Первой лиги против Авангарда (0:1).

 

Матч последнего тура Первой лиги Авангард – Металлист 1925 едва не был сорван гостевыми болельщиками.

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За 2 минуты до финального свистка харьковские ультрас, которых прибыло в Краматорск около сотни, массово зажгли файеры, из-за чего арбитру Максиму Козыряцкому пришлось прервать поединок на 10 минут.

По итогам противостояния Авангард одержал победу и не пустил Металлист 1925 в зону плей-офф за право выхода в УПЛ. Там сыграют Колос и Волынь.

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