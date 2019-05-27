Фанаты Металлиста 1925 чуть не сорвали матч с Авангардом – харьковчане не вышли в переходные матчи

Ультрас харьковского Металлиста 1925 зажгли файеры и едва не сорвали матч последнего тура Первой лиги против Авангарда (0:1).

Матч последнего тура Первой лиги Авангард – Металлист 1925 едва не был сорван гостевыми болельщиками.

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За 2 минуты до финального свистка харьковские ультрас, которых прибыло в Краматорск около сотни, массово зажгли файеры, из-за чего арбитру Максиму Козыряцкому пришлось прервать поединок на 10 минут.

По итогам противостояния Авангард одержал победу и не пустил Металлист 1925 в зону плей-офф за право выхода в УПЛ. Там сыграют Колос и Волынь.