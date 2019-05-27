Фанати Металіста 1925 ледве не зірвали матч з Авангардом – харків'яни не вийшли у перехідні матчі

Ультрас харківського Металіста 1925 запалили файєри і ледь не зірвали матч останнього туру Першої ліги проти Авангарда (0:1).

Матч останнього туру Першої ліги Авангард – Металіст 1925 ледь не був зірваний гостьовими вболівальниками.

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За 2 хвилини до фінального свистка харківські ультрас, яких прибуло у Краматорськ близько сотні, масово запалили файєри, через що арбітру Максиму Козиряцькому довелось перервати поєдинок на 10 хвилин.

За підсумком протистояння Авангард здобув перемогу і не пустив Металіст 1925 у зону плей-офф за право виходу в УПЛ. Там зіграють Колос та Волинь.