Первая лига: Днепр-1 уверенно побеждает Николаев, Рух крушит Сумы, а Колос и Волынь добывают путевки в плей-офф

В 28-м туре лидер Первой лиги Днепр-1 одержал очередную победу, претенденты на второе место показали три разные результаты, а винниковский Рух развлекся в матче против Сум.

Украина. Первая лига 2018/19, 28-й тур

Авангард – Металист 1925 – 1:0

Гол: Собко, 67 (пен)

Удаление: Савин, 77 (Авангард)

Николаев – Днепр-1 – 0:2

Голы: Лопырьонок, 80, Яворский, 82

Удаление: Горват, 36 (Николаев)

Волынь – Горняк-Спорт – 0:0

Удаление: Петя, 52 (Волынь)

Колос – Оболонь-Бровар – 3:2

Голы: Гавриш, 45+3, Ильин, 52, Гавриш, 77 – Ковбаса, 27, Безуглый, 67

Рух – Сумы – 10:1

Голы: Никитюк, 3, Климчук, 43, Брикнер, 48, 59, Бойчук, 62, Леандро, 63, Климчук, 68, Грисьо, 85, Копина, 88, Кондраков, 90+1 – Керножицкий, 45

Днепр-1 не собирается расслабляться даже после получения путевки в Премьер-лигу. Лидер чемпионата смог дожать Николаев, забив два гола в конце встречи.

А вот претенденты на второе место показали совершенно разные результаты. Колос в результативном матче победил Оболонь-Бровар, Волынь сыграла сухую ничью против Горняка-Спорт, а Металлист и вовсе уступил краматорскому Авангарду. Таким образом участниками плей-офф за выход в Премьер-лигу стали команды из Луцка и Коваливки.

Волынь стала главным фигурантом скандала с договорными матчами в Первой лиге

Сумы снова улучшили статистику своему сопернику. Рух назабивал в ворота сумчан аж 10 голов, зато они наконец смогли хотя бы забить мяч престижа.